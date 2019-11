Basket, A2 femminile

La Magnolia centra una rimonta da sballo e vola a +4 sulle inseguitrici

Campobasso prosegue nel suo percorso senza macchie nel girone Sud dell’A2 femminile e va a prendersi il successo anche contro l'Ariano Irpino. Ventidue punti nell’ultimo quarto ed una rimonta da applausi che vale il sesto successo in altrettante partite e – complice il ko del Ponte Buggianese in casa del Cus Cagliari – lancia le magnolie in vetta con quattro punti di margine sulle più immediate inseguitrici.