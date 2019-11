La prima settimana di novembre segna una discontinuità con il mese appena trascorso. Ora a governare non è più la stabilità anticiclonica ma il continuo flusso perturbato atlantico, foriero di abbondanti precipitazioni e vento. Tendenza termica verso una costante diminuzione.

Previsioni redatte da www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo, situazione – Il passaggio sul calendario al mese autunnale per eccellenza, ha segnato anche un cambiamento in tal senso del tempo meteorologico. Non più alta pressione e temperature miti ma pioggia, umidità e vento. Già nella giornata di ieri abbiamo sperimentato i grandi accumuli di pioggia sui versanti occidentali della Penisola tali da creare situazioni di criticità in Liguria. Tutto questo dovuto all’attivazione del continuo susseguirsi di perturbazioni che, dall’Atlantico a largo del Regno Unito, attraversano la Francia e giungono sull’Italia. Nella prima parte della settimana questo flusso sarà sostenuto da correnti mediamente dai quadranti meridionali che manterranno il quadro termico su livelli piuttosto miti se rapportato al periodo. Farà eccezione l’arco alpino di confine dove le nevicate potranno portarsi fino alla quota di 1300-1500 m.s.l.m.

Le previsioni meteo della prima parte della settimana in Molise

Meteo oggi, lunedì: mattinata contraddistinta da ampie aperture del cielo su fascia costiera e settori orientali della regione, mentre il cielo si mantiene più nuvoloso su provincia di Isernia con residue precipitazioni a ridosso dei crinali più occidentali di Matese e Mainarde. Interessato da precipitazioni anche il Venafrano con il trascorrere delle ore. Situazione che non cambierà dal pomeriggio fino alla sera con i crinali più occidentali esposti a qualche pioggia. Temperature in lieve discesa ma comunque comprese tra i 13-15 gradi delle zone interne e i 20 gradi della costa. Venti sostenuti da libeccio.

Previsioni meteo domani, martedì: precipitazioni da isolate a gradualmente più diffuse. Nelle prime ore della giornata piogge su ovest Molise in progressiva estensione al resto della regione entro la giornata. Venti sostenuti da libeccio. Temperature stazionarie su valori poco al di sopra della media.

Mercoledì: parzialmente nuvoloso al mattino. Cielo più aperto durante le ore centrali del giorno. Dal tardo pomeriggio nuovo aumento delle nubi ma senza precipitazioni. Nuvoloso in serata su tutta la regione. Venti deboli da sud-ovest. Temperature in diminuzione di 3-4 gradi.