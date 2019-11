L’artista brasiliana Helena Manzan ha inaugurato questo pomeriggio 3 novembre al Castello svevo la sua mostra di pittura ‘Archetyp Art Mundo’ a cura di Antonio Picariello che avrà una durata di 15 giorni. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco Francesco Roberti e l’assessore comunale alla Cultura, Michele Barile.

Helena Manzan, nata nel 1960 in Brasile, vive e lavora a Castel San Vincenzo e si divide fra Italia e Brasile.

“Manzan – scrive il critico Antonio Picariello – ha visto il cambiamento dal mondo analogico fino alla silenziosa ricerca archetipica. La parola “namastié” impartisce la potenzialità magica del riconoscimento dell’anima: “La mia anima riconosce la tua anima”. In questa sensata galassia della percezione magica l’archetipo del respiro interiore (amazzonico) si trasferisce nell’incontro di “Iadvise you” e l’opera d’arte che ti include. Riguarda l’arte sacra e come l’ululato interiore dell’artista brilla davanti alla coscienza sincrona degli altri, che respira il lavoro sublime creato da un’ipnotica e alta condizione all’interno della quale il potere creativo del fuoco centrale dell’artista è posto da un’automatizzazione magica. La dimensione sensibile, tradotta in espressività notata, non usa strategie storiche o formulazioni scientifiche, ma semplicemente trasmette l’esclusivo linguaggio unico usato per decodificare i segnali dell’arte. In questo modo l’opera d’arte si esprime alla predisposizione e all’armonia modellata dall’anima di coloro che ricevono attraverso la lente il delicato messaggio vitale archetipico emesso da Helena Manzan”.

“Una mostra – prosegue – che assume il colore della natura e che vuol lanciare un grido di dolore nella consapevolezza che la natura è degna regina indiscussa della vita e, va preservata senza schemi, idiomi o paternità politiche che, a seconda della fase evolutiva dell’essere, si contrappone ad ogni via di uscita”.

Una mostra che vedrà il culmine con l’arrivo in Italia della emittente Tv Globo, una delle emittenti più importanti del Sud America. L’emittente arriverà in Molise il 15 novembre per documentare le bellezze delle opere dell’artista in un contesto, il Molise, che della biodiversità ed ambiente, essendone ricco, dovrebbe farne una bandiera ed invece diventa padrone di azioni indiscriminate quali parchi eolici, centrali turbogas e progetti che minano la bellezza incontrastata della montagna.

“Con i suoi quadri, Helena mette a fuoco colori della vita e di un mondo che rispecchia la missione dell’uomo, quella della Vita. La mostra, dal titolo “Archetyp’ Art Mundo”,verrà allestita in tutto il mondo a partire Helsinki, Belfast, Berlino, Rio de Janeiro a partite dal marzo 2020.