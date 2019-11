Qualche giorno fa è giunto a Termoli un piccolo gruppo di olandesi dell’Agenzia Travel Club che da diversi anni organizza viaggi dalla terra dei tulipani al nostro Molise.

Tra i gentili ospiti la responsabile e proprietaria di questa grande società, la signora Jeannie Vincent e il suo partner signor Wicher Muijsson che lavora sempre alla Travel Club come gestore dei loro siti web.

La Travel Club gestisce 400 agenti di viaggio sparsi nei Paesi Bassi e nel Belgio. Il fatturato annuale del 2018 è stato di 136 milioni di euro.

Il Travel Club ha iniziato l’attività nel 2009 e offre principalmente viaggi su misura in tutto il mondo. La clientela va dalla fascia media ai consumatori di fascia alta. Il marchio Your Travel è iniziato nell’agosto 2015 mentre la Holiday Planners a novembre 2018. Il Travel Club, Your Travel and Holiday Planners lavorano esclusivamente organizzando e proponendo viaggi personalizzati.

Il Travel Club è in grado di soddisfare speciali esigenze dei suoi clienti tra i quali: viaggi per luna di miele, viaggi per gli amanti del golf, viaggi con il massimo di confort e lusso per la top class.

A portare gli amici olandesi nel nostro Molise, ormai da tanti anni, è la signora Angeline Van Suntenmaartensdijk affiliata del Travel Club sotto il nome di The Travel Club Beuningen/Gusta Molise insieme con l’interprete sig.ra Tielke.

Ad attendere i graditi e importanti ospiti il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che, dopo il solito giro turistico nel nostro Borgo Antico: cattedrale, a rejiecelle e il Castello, ha accompagnato il gruppo presso la Guidotti Ships dove, accolti dai responsabili della società, sono saliti a bordo del catamarano Zenit e qui è stato illustrato loro la possibilità di organizzare viaggi con la Croazia e con le Isole Tremiti partendo proprio da Termoli. Tanti i commenti positivi della responsabile della Travel Club, Jeannie Vincent e siamo certi che il numero degli olandesi che da anni vengono nella nostra città e nel nostro Molise, dopo questa visita, sarà destinato a salire.

Durante la visita erano presenti anche amici del sito Molise Eventi e la scrittrice olandese Ingrid Paardekooper che di recente ha dato in stampa un libro in lingua olandese dedicato proprio al nostro Molise.