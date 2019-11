Juniores nazionale

Il Vastogirardi frena la corsa dei lupetti: Arco risponde a Sergio Ruggieri

Il Campobasso di Barometro non sfonda sotto porta nonostante le cinque-sei occasioni costruite nell’arco del match. Il vantaggio è di marca altomolisana e timbrato dal capitano della prima squadra, squalificato in campionato e dunque aggregato come fuoriquota alla juniores. Il pareggio è di Arco, nella ripresa non basta la pressione portata da Della Ventura e compagni.