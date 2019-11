Il Termoli 1920 non scende in campo col Tre Pini Matese, sconfitta a tavolino. Vince il Termoli 2016

Nuovo capitolo poco edificante della storia recente del Termoli calcio 1920 sabato 9 novembre. Infatti la squadra giallorossa non si è presentata sul campo di Piedimonte Matese, provincia di Caserta, per la decima giornata del campionato regionale di Eccellenza.

A quanto pare il club giallorosso, sempre più allo sbando, aveva chiesto un rinvio non accordato dal Tre Pini Matese, che ha quindi ottenuto la vittoria per 3-0 a tavolino. Il futuro del club adriatico appare quindi sempre più fosco, anche se la società ha assicurato che terminerà la stagione. Come non si sa, visto che i giocatori affermano di non aver avuto rimborsi e che le promesse avute da inizio anno non sono state rispettate.

Insomma, niente di nuovo rispetto alle ultime travagliate stagioni. In classifica, questa forse è la novità, il Termoli 1920 becca anche un punto di penalizzazione ed è in zona playout con 10 punti, in attesa delle gare di oggi. Ieri disputata invece una sola gara: Baranello-Roccasicura 1-1.

Buone notizie invece per il calcio termolese dalla Promozione, visto che nell’anticipo del sabato il Termoli 2016 ha sconfitto in casa il Volturnia per 3-2. Al Cannarsa in gol Rossi, Pardi e Impicciatore per i padroni di casa, Iannetta e Konte per gli ospiti.

Nelle altre gare del sabato due pareggi per 1-1 fra Donkeys Agnone-Carovilli e Ripalimosani-Ala Fidelis.