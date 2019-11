Il tecnico di San Martino, Fulvio D’Adderio, approda in B: sarà il vice di Muzzi all’Empoli

Fulvio D’Adderio, già giocatore del Campobasso e allenatore navigato con tanta serie C alle spalle, è il nuovo mister in seconda dell’Empoli (serie B) la cui guida tecnica è stata affidata a Roberto Muzzi.

Il trainer di San Martino in Pensilis siederà in panchina come primo allenatore vista la squalifica per due giornate che dovrà scontare l’ex attaccante della Roma e dell’Udinese. Ed esordirà contro il Venezia, squadra con cui ha lavorato in passato senza grande fortuna. Un’occasione subito per riscattarsi e mettersi in mostra, dunque.

Classe 1960, da calciatore ha militato in serie B e C collezionando 42 reti nel ruolo di esterno destro. Da allenatore, ha circa venti anni di panchine nel proprio curriculum. Tra i professionisti di B e C spiccano Spezia, Sambenedettese, Foggia e Venezia. Negli ultimi anni ha guidato tra le altre Albalonga, Torres, Monopoli, San Marino, Catanzaro. Insomma, un’esperienza lunga cosa per dare il proprio ottimo contributo a Muzzi.

Foto gazzettaregionale.it