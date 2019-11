Il super Natale di Campomarino: pista di vero ghiaccio, spettacolo di luci e musica gospel

Non è Natale senza albero e luci. Se poi ci aggiungi tantissime sorprese per i più piccoli, colori, musica gospel e tanto divertimento anche per gli adulti, il periodo più decorato dell’anno diventa ‘Super’: ne è l’esempio Campomarino che, quest’anno, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con un programma intenso che, per quasi un mese, allieterà le vie cittadine e che è stato presentato proprio in queste ore durante una conferenza stampa.

Con il titolo ‘Natale d’amare’, il calendario di eventi campomarinesi, realizzati per la prima volta dalla nuova giunta guidata dal primo cittadino Piero Donato Silvestri, si appresta a stupire: “Ci saranno momenti di gioco, divertimento e di condivisione per i bambini e le loro famiglie per tutto il periodo natalizio a partire da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio”, fanno sapere dal Comune.

L’inaugurazione avverrà proprio il 7 dicembre in Piazza Vittorio Veneto dove, alle ore 16 in punto, verrà aperta al pubblico la pista realizzato con vero ghiaccio. Una novità assoluta per il paese che si appresta a diventare meta turistica degli amanti del Natale.

Domenica 8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata Concezione e che rappresenta la data di inizio per gli addobbi natalizi, sarà acceso l’albero di Natale alle 16.30: la piazza si accenderà di colori, con luci e festoni che addolciranno anche il più duro dei cuori ed i bambini potranno visitare la Casa di Babbo Natale con annesso villaggio. Immancabile la mostra dei presepi nel Borgo, giunta alla 16esima edizione e che, di anno in anno, è in grado di regalare stupore e magia.

Le sorprese, però, non finiscono qui: giovedì 12 dicembre risplenderà ‘l’albero di Natale della biblioteca’ decorato a tema con i libri della biblioteca comunale e, a seguire, ci sarà l’appuntamento imperdibile con il ‘Circle book’ dedicato ai racconti ed alle storie destinati ai più piccoli. E visto che non è Natale senza il Babbo, domenica 15 dicembre il simbolo della festività farà il suo arrivo in città, ma non con le solite renne, bensì a bordo di una fiammante vespa.

Ad allietare i bimbi arriverà anche il gran teatro dei burattini della storica famiglia ‘Ferraioli’ che, sabato 21 dicembre, allieterà la serata di tutti. Il 22 dicembre sarà dedicato all’hockey in versione natalizia e, in serata, ci sarà il musical a tema. Il giorno di Natale, invece, in città risuonerà il canto del Gospel Italian Singers con la speciale presenza dell’artista Josie Taylor presso la Chiesa Santa Maria a Mare. Giovedì 26 dicembre, invece, spazio allo spettacolo di Natale in Piazza Madonna Grande. A chiudere il mese, e la fine dell’anno, il concerto di Natale in chiesa previsto per sabato 28 dicembre ed i ‘desideri luminosi’ con il volo di palloncini luminosi per esprimere i desideri di grandi e piccini del 29.

Il nuovo anno è ancora ricchissimo di sorprese: si partirà venerdì 3 gennaio con lo spettacolo teatrale ‘La famiglia Cimicciola’. Domenica 5 gennaio sarà l’ora della grande tombolata in parrocchia e per concludere lunedì 6 gennaio ci sarà l’arrivo della tanto attesa befana con allestimento della casa dedicata e l’emozionante arrivo dei re magi ai presepi nel borgo. “Spero che questo cartellone soddisfi i gusti di grandi e piccini soprattutto – ha commentato l’assessore al Turismo e Cultura Michele D’Egidio – Ringrazio tutte le associazioni che si sono rese disponibili nell’organizzazione degli eventi, la mia collega Carmen Carriero delegato alla cultura, il Sindaco Pier Donato Silvestri e tutta l’amministrazione comunale. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere le feste con noi! Desidero che sia un natale d’ amare per tutti”.