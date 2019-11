Il sindaco di Termoli ha incontrato il nuovo Questore. Il primo cittadino Francesco Roberti (che è altresì Presidente della Provincia) ha ricevuto ieri, 26 novembre, in Comune il nuovo questore di Campobasso Alberto Francini.

A inizio mese Francini ha sostituito Mario Caggegi che ha lasciato l’incarico perchè è andato in pensione, e subito si è voluto rendere conto da vicino della realtà molisana incontrando il primo cittadino della città adriatica. Roberti ha reso noto come nell’incontro istituzionale si sia discusso “delle problematiche vissute a Termoli e in Basso Molise al fine di istituire una collaborazione che possa essere d’aiuto per le criticità del territorio”.

Il sindaco Roberti ha ringraziato per la visita e garantito la massima collaborazione all’ex questore di Catania Alberto Francini neo insediato.