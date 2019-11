Il re, la croce e il Paradiso

La festa di Cristo re

La solennità di Cristo Re, quanto a istituzione, è assai recente. Fu iniziata da papa Pio XI nel 1925, in risposta ai regimi politici atei e totalitari che negavano i diritti di Dio e della Chiesa. Il clima da cui nacque la festa è, per esempio, quello della rivoluzione messicana, durante la quale molti cristiani andarono alla morte gridando fino all’ultimo respiro: Viva Cristo re, viva Cristo re!

Ma se l’istituzione della festa è recente, non altrettanto lo sono il suo contenuto e la sua idea centrale che, invece, nascono con il cristianesimo. La frase “Cristo regna” ha il suo equivalente nella professione di fede: “Gesù è il Signore” che occupa un posto centrale nella predicazione degli apostoli.

La scena che molti ricordano della crocifissione di Gesù è quella del ladrone buono a cui Gesù assicura il paradiso. In quella scena, però, emerge la forza di Gesù re: la croce è il trono, la corona di spine il diadema regale, il cartello di legno posto sopra la croce dice chi è il condannato: il Re dei giudei.

La regalità di Cristo è principio di salvezza. Dall’alto della croce Gesù compie il giudizio di Dio sui nemici: perdona e dona il regno ai malfattori.

Il regno di Gesù non è come quello che abbiamo in mente, decantato dalla storia dei vari imperi e regni (pensiamo all’impero di Roma, a quello dei persiani, al faraone d’Egitto etc…) no, il regno di Cristo è ancora più forte e ampio: è l’amore condiviso e diffuso nel cuore e nelle esistenze degli uomini, è il Dio tra gli uomini. Questo regno è la forza, la bellezza, il servizio, la libertà.

Pilato condannando Gesù alla morte di Croce gli ha messo un cartello con scritto chi è il condannato così tutti potessero vederlo: Gesù Nazareno Re dei giudei!

Si, Dalla croce Gesù è il Re, non di quelli potenti e furiosi alla maniera romana, lui è re nel servizio e nell’amore.

Distratti come siamo dalle attrazioni e dal fascino del potere che riduce e toglie all’uomo, Gesù ci invita a guardarlo bene, a contemplarlo e a chiederci se veramente siamo cittadini di questo regno oppure preferiamo un altro di regno e di Re.

Nella scena della crocifissione capi e soldati se la ridono, prendono in giro il condannato, il crocifisso con il cartello appeso in cui si dice che è re, ma alla sua destra un uomo, un ladrone dice la verità: tu sei Gesù (Dio salva) ingiustamente condannato, ricordati di me nel paradiso.

Poche parole, affermano chi è il vero Re e cosa può fare. E Gesù conferma il suo potere di salvare: oggi sarai con me in paradiso!

La salvezza consiste nel passaggio dal primo al secondo ladrone: il primo convinto del suo male, il secondo confida e spera in Gesù che lo salvi.

La fede del credente, allora, è una scommessa sulla croce e sul regno dove l’amore e il servizio diventano il vero potere per sconfiggere il male e aprirci il varco del paradiso!