È stata inaugurata la Fiera permanente Molise Food a Roma. Il taglio del nastro è avvenuto in via Alessandria 34, a pochi passi dalla Galleria Borghese, lo scorso 19 novembre. Lanciato con il marchio di Molise Food, sarà un vero e proprio centro di eccellenza dei prodotti molisani: una fiera permanente di specialità alimentari, frutto del mix vincente dell’agricoltura tradizionale con quella biologica dei tempi moderni.

Il giorno dell’inaugurazione c’era la politica nazionale e quella regionale, i rappresentanti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. C’erano tanti comuni cittadini, tanti corregionali residenti nella capitale e altrettanti arrivati direttamente dal Molise per l’occasione, ma soprattutto c’erano, e continueranno a esservi, 20 produttori regionali che si sono spesi con entusiasmo per portare il Molise fuori regione con i propri prodotti d’eccellenza: formaggi, salumi, uova, confetture, olio, vino, caffè, tartufo, legumi, pasta e la caratteristica pampanella. Tutto rigorosamente in versione bio, secondo natura.

Promosso dalla Fondazione Quid Novi, fondazione nata da una costola del Comitato di sviluppo imprenditoriale di Forche Caudine (imprenditori romani di origine molisana), Molise Food si pone l’obiettivo di aumentare l’attrattiva del brand delle aziende molisane e dei loro rispettivi prodotti attraverso una strategia di espansione che vuole abbattere le barriere regionali e farsi conoscere ed apprezzare ovunque nel paese. “Uno dei primi significativi passi in tal senso è senza dubbio quello celebrato martedì 19 novembre con l’inaugurazione a Roma della Fiera Permanente dei prodotti Molisani” spiega Francesco Caterina, responsabile del progetto. Un progetto, da sottolineare, nato senza nessun aiuto e contributo di fondi pubblici.

Il filo rosso del progetto è ‘microeconomia condivisa’. Due parole che stanno a significare da un lato “l’attenzione per i piccoli produttori di nicchia e d’eccellenza e dall’altro la condivisione, oltre che del rischio di impresa, delle soddisfazioni che per quanto ci riguarda stanno arrivando fin dall’inizio di questa avventura”.

“Abbiamo iniziato questa avventura con 20 aziende – spiega Caterina – ma già altre sono pronte a far parte di Molise Food”.

Il punto vendita di via Alessandria 34 a Roma, nelle intenzioni dei promotori, è solo il primo di una serie di spazi commerciali da aprire. Allo studio la possibilità di “allargarsi” in altre città italiane come Bologna, in primis, e Milano. Ma anche la possibilità di poter ordinare on-line i prodotti con relativa consegna a domicilio.