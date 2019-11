Grande successo per la terza edizione del Food & Pastry, nazionale ed internazionale, campionato nazionale di Pasticceria Alberghieri d’Italia, ideato dal docente termolese Maurizio Santilli, dell’Istituto Alberghiero di Termoli.

L’evento ha visto la sua massima espressione ad Ercolano (NA) nell’Istituto Tilgher, coinvolgendo ancora tutti gli istituti alberghieri d’Italia con il patrocinio dell’Ente Città Metropolitana di Napoli.

Un progetto lungimirante concretizzato con un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, che ha denominato il campionato una vera ed alta eccellenza italiana.

Il campionato nasce dalla penna del professor Santilli, a Termoli nel 2017 la prima edizione, proprio nell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia, portando oltre 300 persone da tutta Italia nella cittadina molisana; un successo impressionante che lo ha visto crescere negli anni anche nel 2018 con la seconda edizione a Riolo Terme (Ra) conquistando la fiducia dei brand più importanti italiani come il consorzio del Parmigiano reggiano e l’ente Turistico Romagnolo.

“Il professore Santilli, eccellenza tutta molisana, con le sue idee lungimiranti ed una professionalità impeccabile ha conquistato negli ultimi anni le più importanti caselle dell’enogastronomia e della pasticceria nazionale ed internazionale – affermano gli organizzatori -. Da ambasciatore del gusto italiano doc Italy con due investiture al palazzo Rospignosi ed al Campidoglio, esportando la cultura del food molisano e nazionale ovunque sino a Londra e da responsabile nazionale ed internazionale del comparto scuole e formazione per la Federazione internazionale di Pasticceria Gelateria e Cioccolateria”.

Ad ottobre 2019 il Professor Santilli ha concretizzato il primo contest school Italiano presso l’Host Fiera di Milano all’interno dei Campionati Mondiali di Pasticceria e Cake Design dove era componente del direttivo organizzativo, in uno spazio di oltre tremila metri quadri destinato all’evento. È riuscito a portare oltre venti scuole da tutte le regioni Italiane in un contest in diretta dove le giovani leve del dolciario hanno interagito con pezzi artistici e dessert davanti ad un pubblico internazionale.

“Un lavoro molto faticoso ma nello stesso tempo straordinario nella soddisfazione dei risultati, in questi ultimi anni ho incontrato conosciuto ed interagito con centinaia di persone, interscambiando idee e progetti. Al mio fianco ho dei professionisti collaboratori che mi sostengono in ogni e dove, senza limiti di tempo e di interazione. Credo molto nella sinergia di equipe e questo mi ha permesso di creare un team di professionisti con riferimento regionale in coordinamento con capoarea Nord, Sud e Centro Italia, una vera e propria rete capillare ed efficiente. Il tutto coadiuvato da due importantissime collaborazioni istituzionali; dal 2016 con il MIUR, e dal 2020 con la Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri)” ha dichiarato Santilli.

Non è ancora finita, in quanto a febbraio ed aprile 2020, Termoli ed il Molise saranno ancora protagonisti con due eventi nazionali straordinari. A febbraio 2020 un convegno nazionale sull’enogastronomia con presentazione esclusiva di un prodotto di eccellenza Agro-alimentare e salute che vedrà l’interazione dell’Istituto alberghiero di Termoli, di ReNaIA, del MIUR, dell’Università del Molise, con il dipartimento biotecnologie alimentari, del Politecnico di Bergamo, della Biotek di Milano e della Fondazione Veronesi. Un progetto che nasce a Milano ma che si avvia proprio a Termoli.

Ad aprile 2020 poi, il Primo contest school di pasticceria per gli alunni Speciali degli Alberghieri d’Italia – IPSEOA “Federico di Svevia” FIPGC-MIUR-ReNaIA. Nel 2021 altri due eventi internazionali in programma per la FIPGC: il primo Campionato Mondiale di Pasticceria per gli Alberghieri “International Contest Pastry School” con circa 12 Paesi, (regione Italiana ancora Top Secret ) e poi si vola a Dubai negli Emirati Arabi in occasione dell’Expo 2020-2021 in cui ci vedrà nella Direzione organizzativa del Contest Pastry Word.