Il festival di Campobasso per ricordare Fred Bongusto

Personalmente credo che a Fred piacerebbe altro e piacerebbe anche a molti suoi fans e ammiratori. Altro come un premio per la canzone d’autore di livello nazionale da tenersi ogni anno a Campobasso.

Certo, avrebbe i suoi costi perché dovrebbe essere una cosa di livello molto elevato….ma ritengo che sia doveroso iniziare ad investire più massicciamente sulla cultura nella nostra città; da profano con qualche esperienza amministrativa alle spalle (solo 15 anni…..) capisco che le risorse sono poche, ma ritengo anche che un’iniziativa simile porterebbe Campobasso alla ribalta nazionale ogni anno in occasione della manifestazione; inoltre proporrei di far coincidere la serata finale della stessa nei giorni del Festival dei Misteri, in modo da razionalizzare le spese e dare ulteriore pubblicità anche alla nostra tradizione di Corpus Domini.

Infine, per non far gravare tutto sul comune capoluogo, si potrebbe pensare anche a qualche serata itinerante in altri luoghi della regione perché Fred era di Campobasso, certo, ma era anche e soprattutto molisano.

Michele Moffa