Il circuito del gioco online e il bilancio provvisorio per il 2019

Per il settore dei casinò online, all’interno dell’offerta legata al contesto del gioco digitale, la parte finale di questo 2019 si conferma ancora una volta positiva, almeno per quanto riguarda i dati totali, per il periodo. Il mese di ottobre ha chiuso ancora una volta in netta crescita, per un settore in espansione, il quale ha sfiorato il 22,4% in più rispetto ai dati dell’anno passato, con una spesa, esclusivamente legata al mese di settembre che si attesta sui 71,8 milioni di euro.

Dati in crescita per la conclusione del bilancio annuale relativo al 2019

Crescono, in termini di quote di mercato, i principali siti di gioco che hanno saputo intercettare e puntare sulle attrattive di gioco, fuori dal contesto delle poker rooms, grazie anche al ruolo che stanno svolgendo, lungo tutto il 2019 come già visto l’anno passato, le app per smartphone e tablet. Dato totale che passa poi da 71,8 milioni di euro agli 82,4 conteggiando anche il gioco del poker online e delle poker room attive in Italia. Con questo ulteriore dato però, il punto percentuale scema dal 22,4% al 18,6, visto che il trend per il gioco del poker indica una naturale e programmatica flessione, che sta caratterizzando tutto il 2019, così come si era già verificato durante il rush finale dell’anno passato. Insomma due linee di tendenza che vanno a mostrarsi per un anno comunque molto positivo ed estremamente produttivo, dove non a caso si auspica che per il mese di dicembre prossimo, andremo a commentare una percentuale ancora più elevata, stando alle previsioni di fine anno per il 2019.

Il buon momento per il settore dei giochi da casinò digitale prosegue

Bisogna in effetti scorporare e calcolare come vi sia stata una netta impennata per i giochi da casinò online, fatta esclusione per il poker: si tratta in effetti di commentare il dato che riguarda, roulette online, blackjack digitale, slot e videopoker, baccarat, dadi, bingo e così via. I giochi che in Italia stanno ottenendo esiti migliori, per il contesto dei casinò digitali, sono il blackjack, la roulette e le varie slot. Buoni risultati specialmente per quanto riguarda il blackjack, gioco di carte, conosciuto con il nome di 21, che per una questione legata alle sue regole, può essere sviluppato e praticato attraverso smartphone e tablet, in modo del tutto funzionale e duttile. Piuttosto differente la sua natura e il contesto, se paragonato al gioco del poker, ma a qualsiasi altro gioco di carte francesi, eccezion fatta per il baccarat, che si basa su regole differenti ma piuttosto simili.

Il gioco del poker online in calo rispetto agli anni passati: ecco alcune considerazioni

I giochi di carte dove il player deve sfidare direttamente il banco, nella persona del croupier, differiscono rispetto a un gioco complesso come il poker, dove tra rilanci, puntate e fase di studio, una partita mediamente non dura mai meno di 2-3 ore, in caso di torneo, anche fino a 6-7 ore. Questo almeno in parte spiega il tramonto del poker online in Italia, almeno per il momento e se si considera come la Pokermania era stata capace di incidere, durante gli anni passati, nel nostro Paese.

Il gioco del poker torna ora invece a una dimensione più normale, dovuta ai veri appassionati e patiti di gioco, mentre le attrattive dei casinò online, con giochi più sobri e dinamici, come slot, videopoker e soprattutto la roulette, riescono meglio a intercettare gli umori e i desideri di questo nuovo tipo di utente e di pubblico, a cui bisogna rivolgersi oggi. Si tratta in sostanza di una vera evoluzione per il contesto del gioco online e dei casinò digitali, nella fattispecie.

La tendenza è quindi quella di veicolare il pubblico verso device come smartphone e tablet, i quali oggi rappresentano la massa critica per i siti di gioco, con percentuali che oscillano tra il 67 e il 75% degli utenti attivi per questo 2019. Il trend per il2020 dovrebbe restare invariato, con delle possibilità e margini di crescita, che andranno a incidere sulle scelte e sulle valutazioni dei giochi stessi. Questa è una vera occasione da cogliere per i gestori del gioco online, i quali molto probabilmente continueranno a seguire questa tendenza, a discapito di un gioco popolare e fortunato come il poker, che però oggi viene praticato anche da professionisti, nella sua versione digitale e virtuale. Questo ci mostra come le cose siano cambiate rapidamente per il contesto del gioco online in Europa.