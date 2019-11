È la settimana del Black Friday e Termoli ha pensato di non essere da meno, fra sconti e promozioni. Il Comune ha infatti deciso di venire incontro ai commercianti della città, scegliendo di sospendere il pagamento dei parcheggi su strisce blu da giovedì 28 a sabato 30 novembre, quindi proprio a cavallo del ‘Venerdì nero’ che in tutto il mondo, o almeno quello dove il consumismo è padrone, vuol dire spendere per acquisti a prezzi scontati.

L’iniziativa nata in America e diffusasi in tutto il mondo soprattutto grazie al dilagare dell’e-commerce, ha stimolato una proposta condivida da Comune e commercianti di Termoli, trovando il benestare della Publiparking, la società che gestisce i parcheggi a pagamento di tutta la città.

“Nell’ottica del Black Friday – ha detto in conferenza stampa l’assessore al Turismo Michele Barile questa mattina, 25 novembre – abbiamo pensato a questa iniziativa concertata con gli esercizi commerciali. Con gli esercenti abbiamo avuto degli incontri, che cercheremo di fare sempre più spesso. Incontri proficui per fare rete fra Amministrazione ed esercenti. Finalmente è stato avviato un dialogo con loro e questo è importantissimo e ci rende felici”.

Da qui l’idea di lasciare tutti i parcheggi gratis per tre giorni, più la domenica, che come tutti i festivi nei mesi non estivi, è un giorno in cui il parcheggio non si paga. “L’intento è dare un ulteriore incentivo ai cittadini, per invogliarli a scendere in centro e fare acquisti in tutta serenità”.

L’assessore al Turismo ha ringraziato “Daniele Bucci, membro dello staff del sindaco, per il manifesto realizzato e per quanto sta facendo”. Ha inoltre chiarito che questa iniziativa è stata già lanciata altrove, penso a Foggia. Si tratta di un incentivo”.

Il collega di Giunta, l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Mottola, ha rimarcato l’importanza di lavorare insieme “anche perché in bilancio c’erano risorse molto esigue. Questa collaborazione con gli esercenti ci fa piacere, adesso vogliamo coinvolgere anche le associazioni di categoria. Stiamo anche pensando a un calendario degli eventi dall’anno prossimo. Replicare il Black Friday dei parcheggi? Gli esercenti ce l’hanno chiesto per Natale. Tutto si può fare, ma serve programmazione”.

A proposito di Natale, Barile ha annunciato che a breve verrà svelato il programma degli eventi, mentre ha sottolineato che “alcuni commercianti hanno voluto aggiungere altre luci e decorazioni, d’accordo con la ditta che ha vinto l’appalto delle luminarie”.

La speranza però è che l’incentivo del Black Friday non ottenga effetti indesiderati, se si pensa che questa ‘esenzione’ dal pagamento dei parcheggi potrebbe spingere le persone a utilizzare ancor di più la macchina, intasando il centro già trafficato.

C’è poi anche il rischio che qualcuno utilizzi i posti blu come parcheggio privato, lasciando l’auto ferma in centro o sotto casa per quattro giorni. Per altro l’iniziativa arriva proprio in concomitanza col ritorno in piazza delle proteste contro l’inquinamento e il cambiamento climatico dei ragazzi di Fridays for Future.