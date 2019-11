I bimbi della scuola dell’Infanzia di Pantano Basso fanno visita ai pompieri

Questa mattina, mercoledì 20 novembre, i bimbi della “Scuola dell’infanzia – Pantano Basso” di Termoli sono stati in visita scolastica al distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco al Nucleo industriale.

Sono stati accolti, oltre che dal personale in servizio, dal Capo Distaccamento Angelo D’Ippolito e da Aldo Ciccone dell’Associazione Vigili del Fuoco (ANVVF).

La presentazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate negli interventi di soccorso è stata seguita con molta attenzione e curiosità dai bimbi, che, non hanno fatto mancare domande e sorrisi di felicità. Poi tutti in fila per una foto con l’elmetto rosso e per spruzzare acqua, proprio come dei veri piccoli pompieri.