I bidoni condominiali resistono e la spazzatura in via Asia prolifera

Ancora scene d inciviltà legate ai rifiuti in città, dove purtroppo nonostante tutti gli sforzi della Rieco, i cattivi comportamenti non accennano a fermarsi. Le foto scattate stamattina 13 novembre in via Asia, a due passi dall’ingresso della piscina comunale di Termoli e di diversi uffici della zona, mostrano una discarica a cielo aperto fatta di cumuli di spazzatura di tutti i tipi, accatastata sul grosso contenitore del secco residuo.

Appare del tutto evidente che c’è ancora tanta gente che non differenzia i rifiuti e butta la gran parte della spazzatura nel secco, accumulandolo quindi per giorni sotto case e uffici.

Non si capisce bene il perché dell’esistenza ancora di questi grossi bidoni condominiali che di certo favoriscono episodi di inciviltà di questo tipo e deresponsabilizzano i singoli condomini.

Sta di fatto che lo spettacolo cui assistono i frequentatori della zona e gli utenti della piscina è davvero indecoroso. Da tempo si attende che vengano messi in atto maggiori controlli, con multe per chi non rispetta le regole, ma a quanto pare siamo solo agli annunci.