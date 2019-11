Questa mattina, nei locali di Palazzo Norante, l’amministrazione comunale di Campomarino ha premiato i ragazzi della scuola di ballo ASD Emozioni Latine che sabato 2 novembre si sono aggiudicati la medaglia d’oro ai campionati mondiali di Sarajevo.

I tre atleti, tutti di Campomarino, sono stati ricevuti dal sindaco Piero Donato Silvestri, dall’assessore allo sport Michele D’Egidio e dal presidente del Consiglio Carmen Carriero e sono stati omaggiati di tre targhe-trofei che l’amministrazione comunale ha voluto consegnare come riconoscimento di un risultato lusinghiero che ha portato questi ragazzi a distinguersi a livello internazionale.

E’ stata premiata anche la scuola di ballo guidata dai maestri Cristian Falcone e Mariaclelia Carota per “aver trasformato l’insegnamento in una bellissima avventura per i nostri concittadini che hanno preso parte ai campionati mondiali di Latin Show”.

Ad Aurora Verratti, Angela Lorito ed Errico Carafa è andato il ringraziamento dell’amministrazione comunale in quanto “con la loro professionalità e amore per il ballo hanno dato lustro alla nostra città”.

La vicinanza dell’amministrazione comunale alle manifestazioni sportive, allo sport e agli atleti locali, come sottolineato nell’intervento del sindaco, è sempre massima nell’augurio che la comunità di Campomarino possa avere sempre maggior lustro e nuove soddisfazioni.