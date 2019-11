Hai bisogno di un’auto? Con il noleggio a lungo termine è subito tua!

L’auto è spesso e volentieri necessaria e non se ne può proprio fare a meno. C’è chi la utilizza per andare al lavoro, chi per fare le commissioni quotidiane ma una cosa è certa: senza un veicolo con il quale spostarsi le cose si complicano notevolmente. Purtroppo non tutti hanno la disponibilità immediata di capitale da investire per l’acquisto di un’auto nuova o usata. Una soluzione però esiste sempre e in questo caso la più conveniente è il noleggio a lungo termine: una formula che sta prendendo sempre più piede e che consente di avere un veicolo a propria disposizione senza versare alcuna somma iniziale. Questo servizio prevede il semplice pagamento di un canone fisso mensile: un grande vantaggio, perché non costringe a richiedere un mutuo o un finanziamento in banca.

Noleggio a lungo termine: come funziona

Il noleggio lungo termine senza anticipo consente di scegliere l’auto che si desidera, decidere per quanto tempo si vuole averla a disposizione (36, 48 o 60 mesi) e personalizzare il proprio canone. Una volta concluso il contratto non rimane che versare ogni mese la cifra pattuita, senza sorprese o spese extra non preventivate. Il grande vantaggio del noleggio a lungo termine è che nel canone mensile sono compresi tutti quei costi che si dovrebbero calcolare separatamente qualora si acquistasse un’auto di proprietà. Non ci si deve più preoccupare di assicurazione, bollo, manutenzione e via dicendo perché è tutto incluso nella quota fissa da corrispondere ogni mese. L’unica spesa extra che rimane fuori è quella per il carburante.

Al termine del periodo di noleggio, si restituisce il veicolo e non si deve pagare altro.

Perché il noleggio a lungo termine sta avendo tanto successo

La formula del noleggio a lungo termine sta riscuotendo un enorme successo ed il motivo è semplice: permette di avere subito un’auto a propria disposizione senza dover richiedere un finanziamento o un mutuo alla banca. Non essendoci anticipi ingenti da pagare, chiunque può noleggiare un veicolo a lungo termine: basta corrispondere una cifra mensile che non è mai esagerata e che comunque dipende dal modello d’auto che si desidera.

Un altro vantaggio di questa formula è che consente di sapere in anticipo quanto si spenderà per l’auto, senza sorprese o costi extra che non erano stati preventivati. Ciò sarebbe impossibile con un veicolo di proprietà perché tra manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, assicurazione e via dicendo sono troppe le spese da considerare.

Alla resa dei conti, questa formula è realmente conveniente, molto più che acquistare un veicolo di proprietà che come ormai sanno bene tutti si svaluta molto rapidamente.

L’importanza di scegliere il servizio giusto

Il noleggio a lungo termine non è rischioso e non nasconde particolari insidie, ma è importante affidarsi sempre ai portali o alle concessionarie più serie e famose nel panorama nazionale. Bisogna quindi diffidare dai siti fatti male o che non forniscono tutte le informazioni sul veicolo nel dettaglio. Questa è l’unica accortezza da avere per evitare brutte sorprese o rischi di qualche tipo. Per il resto si può stare del tutto tranquilli.