Guasto idrico riparato alla ‘Petrone’, domani il rientro in classe

E’ stato un giorno di ‘vacanze’ impreviste per gli alunni dell’istituto ‘Igino Petrone’ che però domani (7 novembre) rientraranno regolarmente in classe.

Questa mattina sono stati completati i lavori di riparazione programmati dal Comune per risolvere le perdite di acqua e la rottura dei servizi igienici comunicati dalla dirigente scolastica al primo cittadino.

“Dopo la sospensione delle attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo “Petrone” ritenuta opportuna, in via cautelativa e precauzionale, a causa di perdite abbondanti e numerose di acqua dai servizi igienici dell’edificio scolastico – riferiscono dal Municipio – si comunica che nella mattinata di oggi si è provveduto ai necessari lavori di riparazione”. Quindi, “domani (giovedì 7 novembre), le attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo “Petrone” in via Alfieri a Campobasso potranno riprendere regolarmente”.