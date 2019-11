Giovani, autofinanziati e pieni di idee fresche: i ‘cervelloni’ si danno appuntamento a Campobasso

Anche il Molise avrà il suo Tedx. Molti lo conoscono, tanti altri no. Vale la pena dire che ‘Ted’ significa Technology Entertainment Design ed è un marchio di conferenze statunitensi nato nel 1984 e il suo significato può essere racchiuso in sei parole: idee che val la pena diffondere. In pratica, ogni anno si svolgono nel Nord America ma anche in Europa e in Asia delle conferenze che vengono diffuse in streaming e hanno come oggetto di discussione non solo la scienza ma anche l’arte, la politica, l’architettura, l’economia. Accanto al Ted sono nati i Tedx, che hanno le stesse regole ma sono organizzati su base locale.

E sabato 30 novembre Campobasso ne ospiterà uno per la prima volta. Succederà alla ex Gil, dalle 17.00 alle 20.00, tre ore e mezzo durante le quali le menti migliori, i ‘cervelloni’, illustreranno le proprie idee. La formula è la stessa in tutto il mondo: i migliori pensatori e creatori sono invitati a parlare per 18 minuti e il loro discorso è poi reso disponibile, gratuitamente, su TED.com. C’è da dire che l’attesa è trepida: in una sola giornata sono stati polverizzati i biglietti disponibili per partecipare alla conferenza.

I dettagli sono stati illustrati da due ragazzi carichi di entusiasmo e di sete di conoscenza, Rinaldo Leone e Noemi Paduano. “La conferenza di Campobasso è ispirata alla teoria del ‘pensiero divergente’ dello psicologo Paul Guilford: in che modo possiamo sfruttare la nostra capacità di essere divergenti per creare un futuro migliore? L’obiettivo di questa prima edizione è quello di stimolare il pubblico all’azione, ed a diffondere l’idea che dietro ogni problema, si nasconde un’opportunità”.

Cercheranno di rispondere a queste domande gli speaker del TEDxCampobasso: Fabio Del Sordo, astrofisico campobassano, Riccardo Beltramo, imprenditore e docente, Giada Zhang, imprenditrice, Carola Russo, manager campobassana, Dario Bertocchi, ricercatore dell’Università di Venezia, Massimo Franceschetti, esperto di comunicazione, Giovanni Scapagnini, biochimico clinico, Roberta Caruso, imprenditrice filosofica.

Riccardo e Noemi fanno parte di un gruppo di una ventina di ragazzi che neanche un anno fa ha deciso di provarci: “All’inizio l’abbiamo vissuta più come un gioco ma col passare delle settimane ci siamo ritrovati a gestire una cosa che ha avuto anche più successo di quanto ci aspettassimo. Un gruppo di lavoro diviso tra organizzatori e brand ambassador che crede tanto in quello che fa”. C’è da aggiungere che i ragazzi si autofinanziano, le istituzioni sono completamente assenti. C’è solo il patrocinio (comunque gratuito) del Comune di Campobasso. “E’ chiaro che speriamo che si avvicinino sponsor e aziende, e dobbiamo dire che più di qualcuno ha sposato questa conferenza. L’auspicio è che il Tedx venga capito e sostenuto da sempre più partner”.

FdS