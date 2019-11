Giornata nazionale dell’albero: giovedì un evento dedicato alle scuole con nuove piantumazioni

Giovedì 21 novembre è la ‘Giornata Nazionale dell’albero’, celebrata in tutta Italia ed anche a Termoli dove l’Amministrazione Comunale ha organizzato una mattinata interamente dedicata alle scuole. Nell’ambito delle iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e, in particolare, del verde urbano, il Comune aderisce all’iniziativa con il coinvolgimento tutti gli istituti scolastici di Termoli.

L’evento è di primaria rilevanza perché è teso a ricordarci l’importanza che gli alberi rivestono per la vita e la qualità dell’aria. “L’intento – si legge sul sito del Comune – È quello di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli studenti verso la cultura della sostenibilità ambientale, creando i presupposti per un nuovo approccio verso il rispetto delle aree verdi, dei parchi urbani e in generale dell’ambiente. L’auspicio di noi tutti sarà quello, d’ora in avanti, di attivare e sostenere le buone pratiche con comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”.

L’iniziativa si svolgerà all’interno del Parco Comunale ‘Girolamo La Penna’ a partire dalle ore 11, alla presenza di studenti e docenti, dove saranno messe a dimora nuove essenze arboree, una per ogni scuola di Termoli, nel rispetto della legge 10/2013 che ha introdotto anche prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinito la Giornata Nazionale dell’Albero.

Si tratta di un primo passo verso la piena applicazione della norma: secondo il dictum legislativo del 2013, infatti, tutti i comuni sopra i 15mila abitanti devono dotarsi di un catasto degli alberi; per ogni bambino nato o adottato deve essere piantato un nuovo albero dedicato e i dati della nuova piantumazione devono essere comunicati ai genitori del bambino; gli amministratori del comune devono produrre un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.).

“Sarà la prima l’occasione per incontraci ed iniziare un percorso di condivisione sui programmi di sviluppo ambientale della nostra città”, scrivono il sindaco termolese Francesco Roberti e l’Assessore all’Ambiente Rita Colaci, in linea con quanto la stessa Colaci affermò durante una serie di incontri dedicati al verde pubblico.