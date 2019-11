La fusione tra i gruppi automobilistici Fca e Peugeot è cosa fatta. E la notizia è stata appresa con entusiasmo a Termoli, dove lo stabilimento di Rivolta del Re – che dà lavoro quasi a 3mila persone del territorio – viveva una fase non facile con tutte le incertezze che incombevano rispetto al futuro.

Il Sindaco Francesco Roberti commenta con queste parole la notizia: “Apprendo con fiducia dell’accordo siglato da FCA con il gruppo francese di PSA formato da Peugeot e Citroen. Una notizia capace di portare una ventata di ottimismo anche nello stabilimento di Termoli dove, ultimamente, si era registrata una certa incertezza per il futuro”.

Una svolta positiva per il futuro dei lavoratori e per l’economia tutta del territorio. “Dalle dichiarazioni che ho letto in questi giorni, questo nuovo accordo dovrebbe rilanciare l’azienda automobilistica italiana dalla quale proprio la nostra città, da sempre, non può prescindere in quanto tra i primi bacini di utenza per i lavoratori termolesi e molisani. Mi ha fatto molto piacere constatare che in base all’accordo tra FCA e PSA nessuno stabilimento italiano rischierebbe più la chiusura. La cassaintegrazione degli ultimi tempi a Rivolta del Re e i ritardi sull’ammodernamento delle linee produttive per la produzione dell’ibrido avevano provocato incertezza in molti lavoratori con i quali abbiamo un rapporto costante.

Il nuovo indotto che si andrebbe a creare – prosegue il primo cittadino termolese – potrebbe diventare il quarto al mondo per la produzione di automobili. Sono sicuro che anche questa volta lo stabilimento di Termoli riuscirà a ricavarsi uno spazio importante nelle future produzioni di tutto il gruppo Fiat. Speriamo, come amministratori, che questo accordo riesca a produrre nuovo entusiasmo e nuove opportunità occupazionali per lo stabilimento di Termoli”.