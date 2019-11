Furti nelle ville, ma spunta un filmato che potrebbe incastrare la banda

Tornano a colpire i ladri. Quella in azione in questo periodo è la banda del fine settimana. Sì, perché i colpi registrati finora sono accaduti tutti tra sabato e domenica. O meglio, sabato sera. Quando le famiglie escono per una pizza o per trascorrere qualche ora all’aperto, loro entrano in azione.

Sabato, 2 novembre, in un quartiere residenziale del capoluogo sono portati a segno due colpi. Un terzo, invece, non è riuscito perché l’allarme avrebbe messo un fuga i malviventi.

Oro e oggetti di valore il bottino che sono riusciti a trafugare, senza lasciare alcuna traccia.

Sabato 26 ottobre, altri tre colpi. Perlopiù stessa dinamica e stesso modus operandi. Stesso bottino.

Insomma una banda organizzata per il weekend. Soltanto che in una delle scorribande ci sarebbe scappato un filmato, ora a disposizione degli organi di polizia.

Immagini che potrebbero essere determinanti per la risoluzione dei casi denunciati dalle vittime sia presso la caserma dei carabinieri di via Mazzini che presso gli uffici della questura di via Tiberio.

Dal video pare infatti sarebbero emersi elementi importanti per identificarli, e non è escluso che possano avere le ore contate.

Polizia e carabinieri stanno lavorando di concerto ai fatti accaduti e mantengono il più assoluto riserbo.