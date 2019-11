Un principio di incendio si è verificato questa mattina 28 novembre in un’abitazione di via Adriatica, all’incrocio con via Andrea Da Capua, in pieno centro a Termoli. E’ subito scattato un allarme generale a causa del fumo che fuoriusciva dalla casa e dalle sirene dei soccorritori che hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti.

A quanto pare stava per andare a fuoco il piano cottura della cucina di un appartamento abitato da un anziano di 86 anni, che per fortuna è subito uscito già fuori dall’abitazione. Ad avvisare i soccorsi, avendo sentito puzza di bruciato, è stato un vicino di casa.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Termoli e un’ambulanza, ma non c’è stato bisogno di particolari cure per l’anziano. Anche i danni alla cucina sono decisamente limitati.

In sostanza tanta paura e grande allarme in centro, ma per fortuna nulla di grave. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le cose potessero peggiorare.