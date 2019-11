La pioggia e il forte vento stanno sferzando il Molise in queste ore. Dalla costa all’interno, le raffiche sono molto intense e sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco specie per tegole e calcinacci in ‘caduta libera’.

È stato soprattutto a Ferrazzano che si è verificata la situazione peggiore e che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Al Teatro del Loto, in piazza Spensieri, il vento ha divelto l’impalcatura (foto Ansa Molise). Per fortuna non si registrano danni se non il danneggiamento di un’automobile che era lì parcheggiata. Il Teatro ‘gioiello’ è infatti interessato in questi giorni da lavori di ristrutturazione e la grossa impalcatura avrebbe potuto fare ben altri danni.

Anche a Campobasso i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi interventi, come quello in viale Elena: sono cadute delle tegole da una delle palazzine vicine al Tribunale (foto).

Ma il forte vento si fa sentire anche in Basso Molise dove però al momento non si registrano episodi gravi.