Formaggi e mozzarelle molisani prodotti con latte estero: ombre sui caseifici regionali

I formaggi e le mozzarelle molisane, desiderate in tutto il mondo per la loro bontà, sono realizzate realmente con latte degli allevamenti della nostra regione? Probabilmente no. Ci sono parecchi dubbi dopo l’anticipazione della puntata di Report, il noto programma d’inchiesta di Rai Tre, che andrà in onda domani (25 novembre) alle 21.20.

Perchè il latte prodotto in Germania passa per il Brennero e infine arriva alle aziende italiane? Prendono il via dal presidio della Guardia di Finanza, che controlla le bolle che certificano la provenienza della materia prima, le immagini delle anticipazioni dell’inchiesta firmata da Rosamaria Aquino. Immagini che stanno provocando reazioni anche nella nostra regione dal momento che il latte tedesco finisce pure in Molise: vengono riforniti in questo modo i caseifici della provincia di Campobasso. Certo, tutto legittimo perchè è la stessa Unione europea a consentirlo.

Ma poi i consumatori sono consapevoli di cosa acquistano e pensano di mangiare? Siamo di fronte ad una frode alimentare o le etichette costituiscono una garanzia per i consumatori stessi?

E’ uno degli aspetti approfonditi nell’inchiesta dal titolo ‘Latte versato’. “Chi e perché – si legge nella nota che anticipa la puntata – ha messo un segreto sulle aziende italiane produttrici di formaggio che utilizzano latte straniero? Report entra in possesso in eclusiva della lista secretata per anni dal ministero della Salute. Dalle mozzarelle, alle dop, ai formaggi “similari”: vecchie e nuove incognite affliggono allevatori e produttori. L’etichetta indica sempre l’origine del latte, ma quanti formaggi proposti sul mercato come italiani, sono realmente prodotti con materia prima del nostro paese?”.

Insomma, la puntata di domani potrebbe riservare sorprese anche per la regione del caciocavallo e delle mozzarelle. E gettare qualche ombra sui produttori locali.