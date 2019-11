Weekend più fresco ma senza piogge di rilievo.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO SETTIMANA, SITUAZIONE – Dopo la pausa di bel tempo di ieri, un nuovo peggioramento è atteso nella giornata odierna in special modo al Nord-Ovest. Questa volta il fronte sarà intenso perché pilotato da venti forti e precipitazioni abbondanti che colpiranno soprattutto nella giornata odierna il Nord e i versanti tirrenici. A seguire l’Italia resta immersa in un letto di correnti occidentali con qualche pioggia sulle regioni tirreniche. Novembre prosegue con un tempo piuttosto mite con correnti prevalenti da ovest. Di seguito le previsioni di oggi per il territorio nazionale.

METEO venerdì: al Nord, maltempo fin dal mattino sul settore occidentale e in Lombardia con piogge e temporali anche intensi e nevicate abbondanti sull’arco alpino sopra i 1500 m; piogge in rapida propagazione entro il pomeriggio anche ad Emilia Romagna e Triveneto dove risulteranno ancora a tratti intense con neve sulle Alpi dai 1300 m. In serata migliora da ovest. Al Centro peggiora sulla Toscana con piogge e temporali in estensione entro il pomeriggio anche a Umbria e Lazio, tempo più aperto sull’adriatico. Al Sud qualche pioggia in arrivo sulla Campania e Calabria, ampie aperture sulle altre zone. Temperature in lieve calo al Nord e centrali tirreniche, stazionarie o in lieve rialzo al Sud. Venti moderati da sud-ovest con mari molto mossi o localmente agitati.

LE PREVISIONI DEL FINE SETTIMANA PER IL MOLISE

Venerdì: al primo mattino cieli piuttosto grigi su buona parte del territorio regionale. Ampi rasserenamenti nel corso delle ore successive anche se non mancheranno i consueti addensamenti sui rilievi più occidentali della provincia di Isernia e Matese. Bel tempo il pomeriggio e in serata su gran parte della regione. Temperature su livelli tutto sommato gradevoli considerato anche l’avanzamento stagionale con valori massimi diffusamente tra 12 e 14 gradi, fino a 16-18 gradi sulla costa. Venti con prevalente direzione da libeccio.

Sabato: al mattino cielo sereno e limpido su tutta la regione. Nella seconda parte della giornata arriveranno delle nuvole sui settori orientali del Molise segnatamente basso Molise e Frentani che persisteranno fino a sera. Nessun fenomeno previsto. Temperature massime ancora tra i 12 e 14 gradi sui principali centri della regione con tendenza, nella seconda parte della giornata, ad un moderato calo con valori che si porteranno sotto i 10 gradi.

Domenica: al mattino poco nuvoloso, in un contesto di tempo piuttosto buono. Anche nel pomeriggio cieli sgombri da nubi così come in serata. Temperature in lieve diminuzione.