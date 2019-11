Finalmente Alessandro-gol: il Campobasso infilza il Chieti e si rilancia

I Lupi provano a ripartire andando a prendersi tre punti pesanti sul campo di Ortona contro il Chieti. Un successo che non fa una grinza per quanto visto nei novanta minuti, anzi si sarebbe potuta chiudere molto prima. In effetti, oltre al gol di Alessandro che finalmente si sblocca, di occasioni nella ripresa ne sono state costruite parecchie mentre gli abruzzesi ne hanno avuta una soltanto. Si sale a quota 19 in classifica, ai margini della zona playoff, in attesa delle partite della domenica.

MUSETTI FUORI, DENTRO ZAMMARCHI. La partenza del Campobasso è incoraggiante. Ci prova Alessandro un paio di volte dal limite trovando il blocco difensivo, mentre Fabriani è bravo a smarcarsi a destra ma su ottimo suggerimento del numero 10 si perde nei pressi del portiere facendo qualcosa a metà tra il cross e il tiro. Cudini decide di lasciare in panchina Tenkorang inserendo dal primo minuto Zammarchi. Musetti invece è in tribuna: niente da fare, non è ancora in condizione. Torna titolare Dalmazzi che si riprende la maglia numero 6 estromettendo di fatto Sbardella.

Un primo quarto di gara che vede una prevalenza rossoblù soprattutto a livello di possesso palla. Ma i ritmi sono bassi, le occasioni latitano e si scivola noiosamente verso il riposo senza aver tentato sul serio la via del gol. Rischi pochi contro un Chieti modesto. L’occasione più ghiotta al 44’, quando Alessandro orchestra un contropiede ficcante, serve Cogliati che in caduta prova a piazzare il diagonale non trovando la porta per una decina di centimetri. Peccato.

RIPRESA: DAL RISCHIO AL GOL. Alessandro suona la carica: i teatini sono in difficoltà sulle sue giocate ma non si concretizza. Serve un colpo di reni di Natale nei pressi della riga bianca per evitare il vantaggio locale in un’azione estemporanea ma molto pericolosa. Nel momento più delicato il Lupo piazza la zampata: Zammarchi ha un ottimo spunto sulla fascia, mette dentro un pallone che il portiere Camerlengo non trattiene, ne approfitta Alessandro che insacca vantaggio e prima rete personale in rossoblù. Qualche minuto più tardi sempre Alessandro si porta dietro mezza difesa, scarica a destra per Zammarchi che tenta il pallonetto deviato in corner.

RADDOPPIO VICINO. I campobassani dominano la scena, raramente gli abruzzesi si affacciano dalle parti di Natale. Bisogna chiuderla. Ci prova Cogliati, che dopo uno slalom a sinistra calcia ma trova il salvataggio sulla linea, poi Alessandro spreca. Pure il giovane Zammarchi, tra i migliori, calcia di prima intenzione, portiere ancora in imbarazzo ma poi la difesa rimedia. E ancora Pietro Cogliati porta palla per quaranta metri, resiste a una carica, di mancino sfiora l’incrocio. Ancora un’opportunità gettata alle ortiche da Alessandro a una manciata di minuti dalla fine, quando Candellori è autore di un contropiede perfetto ma il fantasista che deve solo mettere oltre il portiere colpisce moscio di piatto permettendo l’intervento facile. FdS

CHIETI 0

CAMPOBASSO 1

CHIETI: Camerlengo, Fantauzzi (76’ Marzola), Brattelli, Meola, Venneri, Ricci, Paneccasio (65’ Tacchi), Bacigalupo, Traini, Catalli (73’ Mazzolli), Bruschi (65’ Bruni). A disposizione: Galante, Gautieri, Mancini, Di Marco, Lupo.

ALL.: Giuseppe Di Meo

CAMPOBASSO: Natale, Fabriani, Vanzan, Pizzutelli (84’ Brenci), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro (92’ Giampaolo), Zammarchi (88’ Tenkorang). A disposizione: Tano, Pistillo, Sbardella, La Barba, Energe, Njambè.

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Cusumano di Caltanissetta

Assistenti: Vagheggi di Arezzo e Dervishi di San Benedetto del Tronto.

MARCATORE: 55’ Alessandro.

Note: ammoniti Bruni (CH), Alessandro, Vanzan (CB). Presenti circa 300 spettatori.

GLI ANTICIPI DELLA 13^ GIORNATA: Chieti-Campobasso 0-1, Montegiorgio-Notaresco 0-0, Porto Sant’Elpidio-Pineto 1-2.

CLASSIFICA: Notaresco 34*, Recanatese 29, Pineto 23*, Montegiorgio 22*, Matelica, Vastogirardi e Campobasso 19*, Olympia Agnonese 18, Porto S. Elpidio 17*, Vastese 16, Fiuggi e Sangiustese 15, Real Giulianova 13, Avezzano 12, Chieti 11*, Tolentino 10, Jesina 5, Cattolica 4.

*Una gara in più.