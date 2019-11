A Campobasso continuano i lavori per realizzare i cavi in fibra ottica. Il 13 e il 14 novembre, dalle ore 7 alle ore 17, sarà in vigore il senso unico alternato in viale del

Castello fino all’incrocio con via Breccelle dove la circolazione sarà regolata con semafori mobili. Inoltre sarà vietata la sosta.

L’ordinanza del Comune si è resa necessaria per tutelare la pubblica incolumità nella zona interessata dall’intervento di posa in opera dei cavi.

(foto archivio)