Fibra ottica Fastweb: come verificare la copertura e installarla

La fibra ottica è lo standard attuale per la trasmissione dati, che ha permesso di velocizzare le telecomunicazioni e, in particolare, di navigare online molto più rapidamente di quanto avvenisse in passato con l’adsl.

Tecnicamente, questo tipo di rete è costituito dai cavi in fibra ottica, ovvero da filamenti molto sottili di fibra di materiale polimerico oppure in vetro, racchiusi in una guaina di gomma. La struttura di questi filamenti facilita la trasmissione sulle lunghe distanze, generando una serie di rimbalzi, ed evita sia le dispersioni che le interferenze provenienti dall’esterno.

Fastweb, uno dei più importanti gestori di servizi web e telefonia fissa e mobile, è stata anche una delle prime aziende a diffondere la fibra ottica e le connessioni super veloci in tutta Italia.

Principali differenze tra adsl e fibra ottica

Prima del diffondersi della fibra ottica, lo standard di riferimento era l’adsl, all’epoca considerato già molto veloce, soprattutto se comparato con il vecchio sistema di connessione analogico. La differenza tra le due tecnologie è proprio quella del materiale diverso utilizzato per i cavi che trasportano i dati: infatti, la connessione adsl si avvale dei vecchi cavi telefonici in rame, che rendono la trasmissione dei dati più lenta e meno fluida.

In sostanza, se prima era la rete telefonica tradizionale a fornire la connettività internet, oggi si può dire che sia il contrario: è la rete a fibra ottica, dedicata alla trasmissione dei dati, che permette di effettuare anche chiamate voce.

Grazie alla fibra ottica, si è velocizzata notevolmente sia la navigazione che le operazioni di upload e download, con la possibilità di visualizzare filmati, trasmissioni in streaming ed eventi anche in tempo reale, permettendo così di usufruire di tutte le prestazioni messe a disposizione dagli strumenti portatili più moderni.

I vantaggi di una connessione ultra veloce in fibra ottica

Come si è detto, la fibra ottica permette di ottenere prestazioni elevate in fatto di trasmissione dati, fornisce un segnale sempre limpido e di ottima qualità anche a distanza e si avvale di una più ampia banda di frequenze, con il risultato di una maggiore velocità.

Praticamente, con una connessione in fibra ottica è possibile svolgere ogni tipo di gioco online senza problemi di interruzione e di rallentamento, assistere a trasmissioni e film in alta definizione ed effettuare anche diverse azioni in contemporanea: ad esempio, navigare online, videochiamare, ascoltare musica, scaricare immagini o file audio e molto altro.

Inoltre, la fibra ottica è ideale per connettere diversi dispositivi contemporaneamente, personal computer, smartphone, tablet, permettendo a tutti gli utenti alta velocità e performance elevate.

La velocità raggiunta dalla connessione di rete in fibra ottica è comunque variabile in relazione a diversi elementi, di cui è necessario tenere conto soprattutto quando si provvede ad attivare il contratto di fornitura con un gestore.

Prima di tutto, è bene considerare le caratteristiche del proprio dispositivo: un computer molto vecchio raramente riuscirà a fornire performance eccellenti con una connessione ultraveloce, per tale ragione si consiglia di informarsi sui minimi requisiti raccomandati dal fornitore del servizio.

La presenza di virus, malware e altre anomalie rallenta notevolmente la linea: è importante la presenza di un firewall e di un antivirus potente e affidabile anche in una rete domestica. Anche la qualità delle infrastrutture influisce sulle prestazioni e sulla velocità della connessione, motivo per cui è importante scegliere un gestore di elevata affidabilità.