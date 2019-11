Festa dell’Albero, giovedì 21 novembre una piccola quercia in regalo a tutti i clienti di Cianciosi Srl

E’ la giornata “verde” per eccellenza. Domani, giovedì 21 novembre, si celebra la Festa dell’Albero, istituita dalla legge n. 10 del 2013 con l’obiettivo di sviluppare gli spazi verdi urbani. I Comuni molisani – come avverrà in tutta Italia – porranno a dimora un albero per ogni neonato, e le scuole, in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, saranno protagoniste di eventi dedicati a questa ricorrenza, che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo e salvaguardare le molteplici tradizioni legate all’albero nella cultura italiana.

Ma non solo gli enti pubblici hanno messo in cantiere iniziative ad hoc. A Termoli, cittadina nella quale ha sede la sua azienda specializzata in soluzioni edili, Dante Cianciosi promuove il verde e il rispetto per la natura regalando alberi a tutti i clienti.

In accordo con Vivai Verde Molise domani, 21 novembre, tutti i clienti di Cianciosi Srl, in via Pastore nel Nucleo Industriale, riceveranno in omaggio una piccola quercia da piantare dove riterranno opportuno. “Un piccolo segnale per contribuire all’educazione ambientale e a diffondere l’importanza di preservare boschi e foreste” spiega l’imprenditore, che ha voluto mettere in campo una azione concreta per la cultura del verde, “fondamentale in qualsiasi contesto e a maggior ragione nel nostro, dove occorre potenziare al massimo il rispetto per il patrimonio boschivo e migliorare la ricchezza offerta dagli alberi”.