Federalismo e le due ‘Italie’, all’Università incontro dibattito col giornalista Marco Esposito

L’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Corso di studio in Scienze della comunicazione in collaborazione con la Rivista interdisciplinare NuovoMeridionalismoStudi.org e con l’editore Rubbettino, ha inteso organizzare un incontro-dibattito promosso in occasione della pubblicazione di Zero al Sud La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale di Marco Esposito, saggista e giornalista de ‘Il Mattino”.

Per quindici decenni – si legge in una nota – si è discusso della Questione Meridionale. Ma con il federalismo fiscale il quadro è cambiato. Lo Stato ha misurato, Comune per Comune, fabbisogni, costi e servizi con l’obiettivo di attribuire a ciascun territorio le risorse corrette. I conteggi hanno dato un risultato inatteso: si pensava di far emergere la cattiva spesa del Sud, e ci si è trovati davanti al dettaglio del profondo divario tra le due “Italie”.

L’uguaglianza ha un costo miliardario, e così si è imboccata la scorciatoia di piegare le regole in modo da attribuire al Sud meno diritti e meno soldi. Lo Stato, invece di costruire gli asili nido o i binari dove mancano, ha stabilito che, nei territori di tipo “B”, il fabbisogno è zero.

Ha dimezzato la perequazione dove la Costituzione garantiva che fosse “integrale”. Si è aperta la strada al federalismo differenziato, con maggiori autonomie, risorse e diritti nelle Regioni ricche.

Intervengono, insieme con l’autore, i docenti dell’Università degli Studi del Molise Alessandro Cioffi, Francesca Di Virgilio, Elisabetta Horvath, Laura Ronchetti.

Appuntamento domani, giovedì 28 novembre 2019, alle ore 11.00 nella Sala ‘E. Fermi’ della Biblioteca di Ateneo in Viale Manzoni a Campobasso.