La rete regionale Eures ricerca 300 giovani interessati a lavorare nell’ambito turistico, in strutture dedicate, sia in Italia che all’Estero per la stagione invernale 2019/2020. La proposta lavorativa ‘Obiettivo Tropici’ si propone di assumere, a tempo determinato, numerose figure: animatori sportivi, istruttori fitness e yoga, responsabili settore mini e jr. club ballerini, coreografi, tecnici suono luci, cantanti, accompagnatori sci.

La selezione si svolgerà il prossimo 28 novembre a partire dalle 9.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli in via Sannitica, 5. I requisiti per partecipare alle selezioni nell’ambito dell’employer’s day sono:

Età minima 18 anni

Diploma

Preferibile la conoscenza di lingue straniere

Buona comunicativa

Il contratto, a tempo determinato, include vitto ed alloggio a carico dell’azienda. Le figure selezionate saranno impiegate in strutture site sul territorio italiano o all’estero (Egitto, Cuba, Santo Domingo, Spagna, Maldive, Jamaica, Oman ed altre). Si offre formazione gratuita, mirata a professionalizzare le figure ritenute idonee.

Chiunque volesse partecipare alle selezioni, ma fosse impossibilitato a presentarsi a Termoli, potrà inviare il proprio curriculum vitae con foto entro il 25 novembre agli indirizzi e-mail info@obiettivotropici.it, eures@moliselavoro.it, marcello.vecchiarelli@virgilio.it inserendo nell’oggetto la dicitura SELEZIONI EURES OT-TERMOLI.

Per informazioni sulle selezioni consultare il sito www.obiettivotropici.com o chiamare il numero 080/5233374.

Foto: sito obiettivotropici