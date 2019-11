Educazione stradale a scuola, il capoluogo ospita il tour della Fondazione Ania

Farà tappa a Campobasso mercoledì 27 novembre, l’edizione 2019 del tour dedicato all’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla Fondazione Ania in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Si tratta di un progetto itinerante che nasce con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale tra i giovani che stanno per conseguire la patente di guida ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’edizione attuale coinvolgerà oltre 100 studenti del Liceo Statale ‘Giuseppe Maria Galanti’ di via Trieste a Campobasso che potranno seguire le lezioni teoriche e mettere in pratica quanto appreso grazie ad un simulatore di guida. I moduli saranno tenuti da istruttori e tecnici. I temi affrontati spazieranno dal rispetto delle regole della strada, all’importanza dell’attenzione e sui rischi della distrazione, con particolare riferimento all’uso dello smartphone e dei dispositivi elettronici quando si è al volante, ma anche sui pericoli relativi alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e da droghe.

Per la parte pratica, invece, i ragazzi avranno a disposizione il simulatore della Fondazione Ania: qui, oltre a provare manovre importanti come quelle per evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di aquaplaning, grazie ad un innovativo software sarà possibile valutare gli effetti della guida in stato psicofisico alterato da alcol o droghe.