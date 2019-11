Svelata al tifo rossoblù la maglia che celebra i cento anni di storia del Campobasso Calcio. Alle 18, minuto più minuto meno, le porte dello store rossoblù si sono spalancate al pubblico che era assiepato davanti alla vetrina per accaparrarsela. In precedenza, brindisi augurale alla presenza del presidente Raffaele De Francesco e del direttore generale Domenico Fagnano, oltre al personale del negozio e a chi ha realizzato fattivamente le magliette celebrative.

Almeno un centinaio le persone presenti e considerando il tempo non proprio ideale e la giornata di festa si può parlare di un ottimo riscontro. Dall’altro giorno era possibile prenotare la maglietta (ne sono state stampate 240 in tutto, ndr) al costo di 100 euro: colore bianco con classiche strisce rossoblù e logo dorato dei cento anni dei Lupi. Più di qualcuno ha confessato che l’avrebbe preferita tutta rossoblù. Si è preferito il bianco e il colletto che ricorda una polo. La società auspica che l’evento possa essere uno stimolo per la squadra in vista della partita di domenica contro il Real Giulianova: “Una bella vittoria per festeggiare al meglio e continuare la rimonta in classifica” spera De Francesco.

Per domenica, proprio in vista della sfida agli abruzzesi, il tifo offrirà un bello spettacolo nella curva Nord Scorrano grazie a una coreografia celebrativa. Sperando, naturalmente, che si possa festeggiare anche sul campo dove finora sono arrivati più dolori che gioie…

