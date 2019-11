È ufficiale: la Fiera lascia la zona industriale e si sposta all’ex Romagnoli

Come anticipato a fine ottobre, la Fiera di Campobasso trasloca. Niente più zona industriale, si va in centro. Nell’area dell’ex Romagnoli, per la precisione. La decisione è giunta al termine di diversi sopralluoghi effettuati in città in accordo tra amministrazione comunale e Confesercenti. Il sindaco Roberto Gravina e l’assessore Paola Felice spiegano che “la volontà di riportare al centro la manifestazione fieristica che mensilmente si ripete a Campobasso, nasce dall’intenzione dell’amministrazione di ridare slancio in modo continuativo al commercio cittadino, anche attraverso appuntamenti ad ampio respiro come si è dimostrato essere, in questi anni, quello della fiera”.

Dunque, da domenica 24 novembre, “Campobasso in fiera” si svolgerà in centro città e precisamente nell’area dell’ex Romagnoli che già in questi giorni sta per essere interessata dagli opportuni lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale necessaria a delimitare gli spazi da destinare agli operatori commerciali che prenderanno parte all’evento.

A tal proposito, sabato 16 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00 e domenica 17 novembre dalle ore 14.00 fino al completamento dei lavori, sarà sospesa la circolazione e ci sarà il divieto di sosta su tutta l’area antistante l’ex Stadio Romagnoli per realizzare la segnaletica orizzontale per la delimitazione degli spazi da destinare agli operatori commerciali aderenti alla fiera-mercato.

Il primo cittadino aggiunge che “le esigenze logistiche dettate da un appuntamento così importante, sono state alla base delle riflessioni che tutti insieme, amministrazione e operatori, hanno condotto in questi mesi e la sede scelta per riportare nel cuore cittadino la manifestazione è da intendersi come il primo atto per valutare con attenzione, qualora se ne avvertisse la necessità, ulteriori miglioramenti da poter apportare all’organizzazione dell’evento per rendere “Campobasso in fiera” ancora più partecipata”.

FdS