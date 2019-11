Si sarebbe lanciato volontariamente dal quarto piano dell’ospedale Cardarelli, precipitando da un’altezza di circa 20 metri, finendo su una lastra di alluminio e ferro dell’impalcatura sottostante prima di rovinare a terra.

Una tragedia che sembra essere inserita nel contesto del gesto volontario, ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri di Campobasso su delega della Procura. Ma considerando il contesto, nonché il fatto che l’episodio è avvenuto in ospedale, non si tralascia nulla.

L’uomo, 58 anni, era ricoverato nel reparto di Medicina, con un quadro clinico abbastanza compromesso. Questa mattina avrebbe dovuto fare una perizia psichiatrica perché da qualche tempo accusava disturbi e manifestava la volontà di porre fine alla sua esistenza.

Non a caso era sorvegliato da una infermiera, che intorno alle 3 si è alzata dalla postazione attigua al letto – questa la prima ricostruzione – per accorrere nella stanza adiacente in aiuto di un altro paziente che aveva suonato il campanello. Al ritorno il 58enne non c’era.

Si era alzato, entrando in bagno, e aperta la finestra – sprovvista di misure di sicurezza come tutte le finestre dell’ospedale campobassano – si sarebbe gettato di sotto.

Probabile l’esame autoptico sulla salma del paziente, che è stato trasferito in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I militari dell’Arma questa mattina sono tornati per un lungo sopralluogo, ascoltando anche potenziali testimoni dell’accaduto. Hanno sequestrato il piazzale, l’impalcatura, la cartella clinica e l’intera documentazione sanitaria.

Contestualmente alla inchiesta giudiziaria ce n’è un’altra interna richiesta dagli stessi medici dell’ospedale Cardarelli. L’ambulanza del 118 è intervenuta dalla vicinissima postazione ospedaliera alle 3 e 24 della notte, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.