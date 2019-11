Due fiorettisti dell’Accademia della Scherma di Termoli ai campionati italiani

Si è svolta ieri 2 novembre nel palazzetto della scherma di Foggia la Gara interregionale valida come prima prova GPG – selezione per i campionati italiani di Riccione under 14.

L’Accademia della Scherma di Termoli ha partecipato con due dei suoi giovanissimi atleti, Luca Borgese ed Andrea Caposiena.

I giovanissimi fiorettisti si sono fatti valere in ben due gironi che hanno visto partecipare atleti di squadre provenienti da tutto il Sud Italia, facendo ben figurare la compagine termolese guidata dai tecnici Maestri Mimmo Di Paola e Rosanna Lionetti.

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti in uno sport che trova molte difficoltà ad emergere anche per via di pregiudizi legati ai costi che in realtà a Termoli non superano i 40 euro al mese, quindi meno di molte altre attività sportive.