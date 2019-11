Drappi, candele, palloncini. Purché sia rosso

Una candela accesa per spegnere la violenza. Oppure un drappo alla finestra. Oppure, come in questa foto, palloncini rossi. Tante le iniziative messe in campo per dare un valore simbolico alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi 25 novembre Guglionesi si è svegliata così. E c’è chi ha esposto un paio di scarpe rosse per ricordare un dramma che riguarda tutti, che ha le proporzioni di una strage