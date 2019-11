Doppio successo per Vastogirardi e Agnone. Gialloblù ok sul Chieti, i granata espugnano Tolentino

Se il Campobasso piange, Vastogirardi e Olympia Agnonese sorridono senza dubbio. I gialloblù di Francesco Farina sono ormai una realtà in questo girone F di serie D. Secca vittoria ai danni del Chieti grazie alla reti realizzate dal ‘solito’ Kyeremateng e da D’Aguanno. Due gol che permettono agli altomolisani di toccare quota 19 in classifica, a pari merito con il Matelica e in piena zona playoff. Un risultato parziale di campionato che dà grandi soddisfazioni al team del presidente Di Lucente partito per salvarsi ma che sta dimostrando di valere molto finora.

Il vantaggio giunge al minuto 35 su calcio di rigore che l’attaccante è bravissimo a timbrare con la freddezza che gli è riconosciuta. Il raddoppio viene messo a segno a un minuto dalla fine da D’Aguanno. Tre punti davvero preziosi in vista del finale del girone di andata.

Blitz agnonese sull’ostico campo del Tolentino. I granata riescono a spuntarla grazie alle marcature di Kone e di D’Ercole che mandano al tappeto i marchigiani in un finale che ha regalato grandi emozioni ai presenti. La classifica ora volge davvero al sereno, con la zona playoff vicina anche per la formazione di Rullo-Pizii.

12^ GIORNATA

Avezzano-Montegiorgio 1-1, Campobasso-Fiuggi 4-4, Jesina-Real Giulianova 1-0, Notaresco-Cattolica 2-0, Pineto-Matelica 1-1, Sangiustese-Recanatese 1-1, Tolentino-Olympia Agnonese 1-2, Vastese-Porto S. Elpidio 1-1, Vastogirardi-Chieti 2-0.

CLASSIFICA: Notaresco 33, Recanatese 29, Montegiorgio 21, Pineto 20, Matelica e Vastogirardi 19, Olympia Agnonese 18, Porto S. Elpidio 17, Campobasso e Vastese 16, Fiuggi e Sangiustese 15, Real Giulianova 13, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 5, Cattolica 4.