Doppia sconfitta e le due squadre di Termoli sono entrambe in zona playout

Due sconfitte su due per il calcio termolese negli anticipi del 12esimo turno dei campionati di Eccellenza e Promozione. Nella massima serie calcistica regionale il Termoli 1920 ha perso per 3-2 sul campo del Sesto Campano, nonostante sia andato in vantaggio per due volte.

Alle reti di Pagano e Sticozzi per i giallorossi hanno risposto Sam Sam, Iannetta e Manera per i padroni di casa. Negli altri anticipi del sabato Alliphae-Aurora Alto Casertano 2-6, Tre Pini Matese-Venafro 1-1 e Baranello-Campobasso 1919 2-0. In classifica Tre Pinti sempre primo a +3 sul Venafro. In coda Termoli quartultimo con soli 10 punti.

In Promozione invece brutta sconfitta casalinga per il Termoli 2016, travolto per 4-0 dal Carovilli, capolista del torneo, al Cannarsa. Nelle altre gare disputate ieri Donkeys Agnone-Campomarino 2-1, Ripalimosani-Volturnia 2-2.

In classifica giallorossi ora in zona playout con 15 punti.