Dopo le esperienze in C il difensore termolese Altobelli firma per la Vastese

Il termolese Mattia Altobelli è un nuovo giocatore della Vastese, formazione che milita in Serie D di calcio. Il difensore classe 1995, cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli. approda in biancorosso dopo una carriera che lo ha già visto protagonista per diverse stagioni in Serie C.

Altobelli infatti vanta oltre 50 presenze in fra i professionisti con la maglia del Teramo e del Siracusa. Per lui si tratta quindi di una occasione di rilancio vista l’età ancora molto giovane e la possibilità di mettersi in mostra nel girone F della Serie D, nel quale militano anche le società molisane.

La Vastese ha deciso di ingaggiarlo dopo l’infortunio occorso all’altro difensore Gianluca Pollace, romano ma di origini molisane.

foto da teramocalcio.net