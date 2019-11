Due sconfitte per le formazioni termolesi impegnate nel campionato di serie C Silver Abruzzo/Molise di pallacanestro nella nona giornata disputata in questo fine settimana.

La domenica porta sia il ko, decisamente atteso, dell’Airino che ha perso al PalaSabetta per 23-93 contro il Silvi Basket, in un match a senso unico dovuto alla scarsa competitività del roster a disposizione di coach Salvatore Coppola.

Più lottata la partita dell’Aquila dove l’Air di coach Corbo ha perso per 59-45 contro il Nuovo basket Aquilano. I termolesi sono partiti meglio, chiudendo in leggero vantaggio il primo periodo, per poi cedere al ritorno dei padroni di casa che hanno preso il largo nel secondo tempo.

In classifica l’Airino resta sempre a quota a zero in coda, mentre l’Air è a metà classifica con 8 punti.

Di seguito il tabellino della gara dell’Airino:

Airino 23

Sivi. 93

Parziali : 11-31 2-22 6-19 4-21

Arbitri: Savini j. Delusione C.

Airino

Tozzi 5 Lentinio, Rotondo 5 Pellicciotti, Del Grande 2 De Carlo 1 Grasso L 4 Morelli, Grasso S 6 Pierluigi,

All. Coppola

Silvi

Cancelli 4 Neri 18 Bragante 11 Di Fepo 17 Piscione 19 Sulpizi 4 Di Blaso, Di Giorgio 20 Di Francesco,

All. D’Alberto