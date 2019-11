Domenica amara per il calcio termolese, arrivano due sconfitte

Non una domenica da ricordare, quella di ieri 17 novembre, per il calcio termolese, che ha visto le sconfitte di entrambe le compagini giallorosse.

In Eccellenza il Termoli 1920 è andato ko in casa per 2-1 contro il Bojano. Una doppietta di Abbrunzo ha permesso ai matesini di avere la meglio sugli adriatici, a segno con Sticozzi. In classifica termolesi quartultimi con 10 punti, in piena zona playout. Tre Pinti Matese sempre capolista.

Questi gli altri risultati di giornata: Campobasso 1919-Sesto Campano 0-1, Venafro-Gamabatesa 3-0, AcliCB&Campodipietra-Tre Pini Matese 5-5, Aurora Alto Casertano-Baranello 3-1, Comprensorio Vairano-Pietramontecorvino 3-0. Si disputeranno mercoledì prossimo 20 novembre invece Isernia-Real Guglionesi e Roccasicura-Alliphae, rinviate causa maltempo.

In Promozione il Termoli 2016 ha perso 1-0 in casa dello Spinete, per effetto di un gol segnato da Di Camillo. Questi gli altri risultati del turno numero 11: Carovilli-Atletico San Pietro in Valle 1-0, Maronea-Donkeys Agnone 2-2, Polisportiva Fortore-Ripalimosani 0-0, Ala Fidelis-Aurora Ururi 1-1, Kalena-Biccari 2-0, Torremaggiore-Castel Di Sangro 2-4, Volturnia-Cliternina 1-0. Rinviata Campomarino-Trivento.

In una classifica molto corta il Termoli 2016 è decimo con 15 punti. In testa l’Ala Fidelis.