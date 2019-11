Dolce cucciola con la maschera cerca casa

Avete mai visto nulla di più bello? Una dolce cagnolina tutta bianca e con una macchia nera sull’occhio, quasi una maschera naturale. La piccola cerca una famiglia da amare per sempre. Non vede l’ora di attendervi al vostro ritorno a casa, scodinzolando e riempiendovi di coccole non appena entrate dalla porta d’ingresso. Per la città non sarà più lo stesso, perché avrete al vostro fianco un batuffolo di pelo che vi renderà la vita più bella.

La cucciola ha tre mesi e si trova a Campomarino Lido.

Per info: 3791252811