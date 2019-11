Venerdì 22 novembre, alle 18.30, nell’auditorium della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” di Termoli è in programma l’assemblea diocesana dal titolo “Da battezzati dentro la storia”.

Relatore dell’incontro, aperto a tutti, sarà il prof. Pasquale Bua, docente all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

L’iniziativa rappresenta una tappa importante del percorso dell’anno pastorale che – come evidenziato dal vicario generale, don Marcello Paradiso – “ci aiuterà a riflettere sul tema del battesimo come vocazione originaria e fondamentale di tutti i battezzati per la nostra vita cristiana e l’impegno concreto nel territorio in cui viviamo. Il tema del battesimo ci richiama alla vocazione del discepolo missionario e ci interpella, quindi, anche ai compiti di formazione che in tal senso abbiamo nei confronti delle nostre comunità”.