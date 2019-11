Coppa Italia: Tre Pini e Venafro vincono i big match. Pari Termoli e Bojano

Nel pomeriggio sono andate in scena le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale. Risultati di misura, due pareggi e qualificazioni rimandate, in pratica, ai match di ritorno in programma il prossimo 20 novembre. Andando con ordine, c’era due interessanti big match. Nel primo, il Venafro ha battuto per 1-0 il Comprensorio Vairano: successo pesante considerando la forza della squadra campana. Come molto preziosa è l’affermazione interna del Tre Pini sul Roccasicura con lo stesso punteggio. Finisce senza reti, invece, la sfida tra Real Guglionesi e Bojano, mentre termina 1-1 quella tra Termoli e Acli Cb e Campodipietra.

QUARTI DI FINALE (ritorno 20 novembre)

Real Guglionesi-Bojano 0-0

Termoli-Acli Cb e Campodipietra 1-1

Tre Pini-Roccasicura 1-0

Venafro-Compr. Vairano 1-0