Contributi per gli affitti: c’è l’avviso per accedere al Fondo nazionale

E’ possibile presentare la domanda per accedere al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019.

Ad annunciarlo è il Comune di Campobasso tramite il Settore Politiche Sociali.

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso lo sportello del Settore Politiche Sociali di in via Cavour numero 5 – piano terra. Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, mentre martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30.

Oppure l’istanza è scaricabile dal sito del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).

Inoltre le informazioni relative al bando possono essere richieste presso l’Ufficio alloggi in via Cavour numero 5 (secondo piano, numero di telefono 0874/405552). Presso lo stesso Ufficio è stato attivato il servizio di compilazione assistita della domanda di richiesta contributo. Gli interessati sono invitati a presentarsi muniti della documentazione necessaria alla compilazione e di un documento di riconoscimento valido.

Le domande di partecipazione possono essere presentate: direttamente presso lo sportello Settore Politiche Sociali (in via Cavour n° 5 – piano terra nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 o il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17,30); oppure si può inviare l’istanza a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Campobasso indicando sulla busta la dicitura “contiene domanda richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione”. Infine si può inviare l’istanzaa mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it: