Continua il calvario dell’Airino, anche la Farnese segna 100 punti al PalaSabetta

Altra netta sconfitta per l’Airino nella sesta giornata d’andata del campionato di serie C Silver Abruzzo/Molise di basket. La giovane formazione allenata da Salvatore Coppola è stata superata ieri 10 novembre al PalaSabetta dalla Pallacanestro Farnese per 34-100.

Anche in questa occasione si è vista tutta la differenza fra i ragazzi dell’Airino, tutti under 18, e una squadra ben più attrezzata per il campionato.

L’altra termolese del torneo, l’Air Basket Termoli, ha osservato un turno di riposo.

Airino 34-Farnese 100

Arbitri

Ferraioli

De Carlo

Parziali: 13-19 / 19-47 / 27-77

Infortunio al 4 del Primo quarto Landolfi (taglio dello zigomo)

Airino

Del Grande Yuri 10 Lentinio 6 Grasso Stefano 2 Raffaele 2 Rotondo 4 De Carlo 6 Del Grande Nicolas 4 Grasso L, Landolfi, Pellicciotti, Tozzi,

Coach Coppola

Ass.. Perugini

Farnese Ass. Bk

Melli 21 schiaioni 12 Di Luca 7 Dembrkis 28 De Laurentis 10 Nardi 3 Dakraovi 7 Palantrani 6 Alleva 3 De Sanctis 3

Chiodi,

All Tarquini

foto dalla pagina Facebook dell’Airino basket